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توك شو

مقلبينها من مغني ألماني.. سر خلاف حمادة هلال وفريق واما بسبب أغنية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:42 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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عادل نصار
كشف المطرب حمادة هلال، سر خلافه مع فريق واما، بسبب لحن أغنية فطومة، مؤكدا أن هذه الأغنية تشابه لحنها مع لحن أغنية لي، وتتشابه مع لحن أغنية لمطرب أجنبي.

وقال هلال، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، إن:" أغنية فطومة جمالها إن لها قصة، وفيها "تراك" حاولت أن أأخذه من أغنية "المانية"، وحاولت الوصول لصاحبها ولكن الأمر كان صعبا".

وأضاف هلال، في النهاية نفذت الأغنية واكتشف أن أغنية فطومة لـ واما على نفس اللحن، وفجأة تم قفل "التراك"، متابعا أنه تواصلت مع صاحب الأغنية الأجنبي وتم حل المشكلة.

وأكمل المطرب حمادة هلال، :"كده كده الأغنية دي مقلبينها من مغني ألماني".
 
ونوه المطرب، :"غنيت وكان عندي 8 سنوات، أغنية بابا يا بابا، في فرح شعبي تحت البيت في حي الزاوية الحمراء".

وأضاف:"أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت" والدنيا إتقلبت عليا عشان أغنية "الشرح محلل 4".

وتابع المطرب، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.

واستطرد المطرب، أن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب؟ 

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، والتي انطلقت عام 2019.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.
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