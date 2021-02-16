خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد





وأضاف خالد الغندور عبر برنامجه : الجميع لديه ثقة في إمكانيات وقدرات مصطفي محمد وسعداء بما يقدمه مع ناديه الجديد ومنذ اللحظة الاولى كنت اؤيد احترافه ولكن بعض الجماهير زعلت مني .





وأكمل : كنت اعلم ان مصطفي محمد سيواجه بعض الصعوبات بشأن التأقلم في الاجواء الجديدة ومباراة الامس كانت تحت الثلوج ولعب مباراة قوية وكأنه مازل في حر افريقيا .





وأوضح : السوشيال ميديا سخرو من تصريحاتي بشأن مصطفي محمد افضل من كريستيانو رونالدو، لكنه بالفعل يقفز مثله، هل حرام شرعا إن يكون لاعب مصري يمتلك قدرات لاعب عالمي؟" .





وأردف: قلت في السابق إن مصطفي محمد افضل من نيمار وميسي وصلاح ومبابي في ضربات الرأس ، وهذه حقيقة؛ لانهم لا يمتلكون مهارة التسديد بالرأس ، والسوشيال سخرت مني ، علي الرغم من انها موهبه وحيده ، ضمن عدد كبير من الواهب الاخري التى يمتلكونها.





وأكمل: منذ ظهور اللاعب مع نادي الزمالك، وضح للجميع انه قادر علي تقديم اداء كبير ، والظهور بشكل قوي عالميا ، ونجح في تسجيل هدف عالمي في مرمي الشناوي افضل حارس في افريقيا .





واوضح أن أحمد بلال لعب في تركيا سنوات عدة، لم يسجل غير 9 او 10 اهداف ، اما مصطفي محمد فسجل 4 اهداف في 4 مباريات .





واختتم خالد الغندور تصريحاته ، قائلا : من يتحدث عن ان مصطفي محمد يحتاج للتطوير؛ يقول ذلك من اجل التريند ، وأنا أتوقع تألقه في الاولمبياد ، وطلب التعاقد معه من نادي اوروبي كبير".

هاجم خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك، أحمد بلال نجم الاهلي السابق؛ بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي الحالي .