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رياضة

خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:22 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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عبدالله هشام
هاجم خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك، أحمد بلال نجم الاهلي السابق؛ بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي الحالي . 

وأضاف خالد الغندور عبر برنامجه : الجميع لديه ثقة في إمكانيات وقدرات مصطفي محمد وسعداء بما يقدمه مع ناديه الجديد ومنذ اللحظة الاولى كنت اؤيد احترافه ولكن بعض الجماهير زعلت مني . 

وأكمل : كنت اعلم ان مصطفي محمد سيواجه بعض الصعوبات بشأن التأقلم في الاجواء الجديدة ومباراة الامس كانت تحت الثلوج ولعب مباراة قوية وكأنه مازل في حر افريقيا . 

وأوضح : السوشيال ميديا سخرو من تصريحاتي بشأن مصطفي محمد افضل من كريستيانو رونالدو، لكنه بالفعل يقفز مثله، هل حرام شرعا إن يكون لاعب مصري يمتلك قدرات لاعب عالمي؟" . 

وأردف: قلت في السابق إن مصطفي محمد افضل من نيمار وميسي وصلاح ومبابي في ضربات الرأس، وهذه حقيقة؛ لانهم لا يمتلكون مهارة التسديد بالرأس، والسوشيال سخرت مني، علي الرغم من انها موهبه وحيده، ضمن عدد كبير من الواهب الاخري التى يمتلكونها. 

وأكمل: منذ ظهور اللاعب مع نادي الزمالك، وضح للجميع انه قادر علي تقديم اداء كبير، والظهور بشكل قوي عالميا، ونجح في تسجيل هدف عالمي في مرمي الشناوي افضل حارس في افريقيا .

واوضح أن أحمد بلال لعب في تركيا سنوات عدة، لم يسجل غير 9 او 10 اهداف، اما مصطفي محمد فسجل 4 اهداف في 4 مباريات . 

واختتم خالد الغندور تصريحاته، قائلا : من يتحدث عن ان مصطفي محمد يحتاج للتطوير؛ يقول ذلك من اجل التريند، وأنا أتوقع تألقه في الاولمبياد، وطلب التعاقد معه من نادي اوروبي كبير".
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