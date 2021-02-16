وزير التعليم: قرارات عودة الدراسة لا يأخذها شخص واحد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل قرارات عودة الدراسة والإمتحانات للفصل الدراسي الأول.





وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" كل القرارات الخاصة بالإمتحانات وعودة الدراسة أخذت وقتا طويلا حرصا علي سلامة الطلاب، موضحا:" القرار لا يمكن أن يترك لشخص واحد، لأنه قرار سيادي يخص الدولة ككل".





ونوه بأن هناك تنسيقا تاما بالنسبة للدبلومة الأمريكية بين مصر والجهات المختصة في أمريكا، متابعًا: "نقوم بمعادلة شهادات التعليم الأجنبي بمثيلتها في مصر".





وأوضح:" نتدخل في التعليم الأجنبي بهدف الحفاظ علي مستوي أولادنا وقمنا بإنقاذ مستقبل التعليم الأجنبي العام الماضي، لافتا إلى أن الجامعات المصرية يجب أن تضع شروطها للإلتحاق وتطبق علي التعليم الأجنبي".