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وزير التعليم: قرارات عودة الدراسة لا يأخذها شخص واحد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:24 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل قرارات عودة الدراسة والإمتحانات للفصل الدراسي الأول.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" كل القرارات الخاصة بالإمتحانات وعودة الدراسة أخذت وقتا طويلا حرصا علي سلامة الطلاب، موضحا:"القرار لا يمكن أن يترك لشخص واحد، لأنه قرار سيادي يخص الدولة ككل".

ونوه بأن هناك تنسيقا تاما بالنسبة للدبلومة الأمريكية بين مصر والجهات المختصة في أمريكا، متابعًا: "نقوم بمعادلة شهادات التعليم الأجنبي بمثيلتها في مصر".

وأوضح:" نتدخل في التعليم الأجنبي بهدف الحفاظ علي مستوي أولادنا وقمنا بإنقاذ مستقبل التعليم الأجنبي العام الماضي، لافتا إلى أن الجامعات المصرية يجب أن تضع شروطها للإلتحاق وتطبق علي التعليم الأجنبي".
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