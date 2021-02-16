مؤلف فيلم السرب يكشف تفاصيل العمل المنتظر وموعد الانتهاء من التصوير.. فيديو

قال الكاتب عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، انه عمل كثيرا في تحضيرات فيلم السرب، مشيرا إلى ان العمل يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي، حيث يتناول حرب مصر على الإرهاب.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إنه فخور بكتابة فيلم يسرد بطولات الجيش المصري؛ لافتا إلى أنه استعان بالجهات الرسمية لأخذ المعلومات الحقيقة؛ لتقديم عمل درامي يليق بالجيش المصري والدولة المصرية.





وأكد ان الجهات المعنية قدمت كل سبل الدعم؛ لكي تصبح مصر في ريادة الدول التي تم اعمال فنية على قدر عالي من الاتقان؛ مرددا: «نحن حاليا في النسخة الـ 12 بعد التعديل من فيلم السرب لإخراجه بشكل نهائي على اعلي مستوي».

وأضاف: « الاحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .





وأشار إلى أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب، وسيأخذ وقتا كبيرا؛ لانه مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور "عميل".





ولفت أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير اننا يجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم».





وأكد أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد لتجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطل».