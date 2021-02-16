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أخبار العالم

البنتاجون تكشف حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة أمريكية في أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:59 ص
هجوم اربيل
هجوم اربيل
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل وإصابة 5 أمريكيين حصيلة الهجوم على أربيل بإقليم كردستان العراق. 

وقالت البنتاجون، في تقرير لها عن هجوم أمس الإثنين، إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في اربيل. 

وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، بشأن استهداف مطار أربيل. 

فيما أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق. 

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث، وفقًا لشبكة "روداوو" الإعلامية.

وكشف البيان سقوط صواريخ على أكثر من منطقة في مدينة أربيل وضواحيها، مطالبة السكان بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.

وأشار مسؤول أمني رفيع، لشبكة "رووداو" إلى تلقيه معلومات موثوقة تفيد بأن الصواريخ أُطلقت من قبل الحشد الشعبي من منطقة قرب الدبس، مضيفا أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها 8.

بدوره أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن الصواريخ لم تطلق من أي منطقة ضمن الحدود الإدارية لمحافظته.
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