ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مها أحمد تكشف عن هدية نجلها لها في الفلانتين .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:18 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة مها احمد فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو مع هدية "الفلانتين" التى أهداها إياها نجلها، وعلقت عليها: "قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما".

اقرأ أيضا:


وقدمت مها أحمد العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل أم كلثوم، وغيرها من الأعمال.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع  مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيرى، ورامى فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصرى، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بصورة زفافهما.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد مجدي كامل

شاهد.. محمد عز في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

بـ الكمامة.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد رجب على السوشيال ميديا

رانيا فريد شوقى تهنئ مجدى كامل بـ عيد ميـلاده

مها أحمد في زي سانتا كلوز خلال الاحتفال بالعام الجديد

بفستان أحمر .. مها أحمد تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يوجه رسالة مهمة لـ مروة عيد عبدالملك بسبب الجماهير.. فيديو

الأمن يبحث عن فتاتين تركتا منزليهما في الشرقية

النوم على جنابة والجن .. هل يعرضك لمس العفاريت والشياطين ؟.. حصن نفسك بـ7 أدعية

تكفير ذنوب .. سيدة تجرد أطفالها من ملابسهم وتغطسهم في الجليد

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد