وزارة التموين تعلن عن وظيفة.. الشروط وطرق التقديم والتفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وظيفة جديد خلال الفترة الحالية، وهي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.





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وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" كافة التفاصيل والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة:





- أسم الوظيفة

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة





- جهة العمل

وزارة التموين والتجارة الداخلية





- نوع الوظيفة

إدارية عليا





- أسم الوزارة

وزارة التموين والتجارة الداخلية





الوصف العام للوظيفة





تقع هذه الوظيفة علي قمة جهاز التموين والتجارة الداخلية بمديرية (أ) وتختص برسم السياسة التموينية فى نطاق المحافظة والوحدات التابعة لتوفير السلع للجمهور بالسعر المحدد فى الوقت المناسب​





- المهارات الأساسية

رسم السياسة التموينية فى المحافظة وكيفية تنفيذ هذه السياسة





الإشراف على مراقبة وفرة المواد التموينية والسلع الضرورية والمخزون منها ومتابعة تنفيذ برامج الشحن للسلع والمواد التموينية الغذائية والغير غذائية وتوزيعها وأسعارها بدائرة المحافظة ورفع تقارير بكل ما يتعلق بما تقدم للوزارة مع مراجعة النتائج الإجمالية للأنشطة المقدمة واعتمادها وابداء الملاحظات التى تؤدى الى تطوير وتحسين مجريات العمل​





- المهارات الفنية

سنوات الخبرة: خبرة لا تقل عن سنة بالدرجة الأدنى

قضاء مدة كلية بحد أدني (17 سنة ) بالنسبة للمتقدمين من خارج الوحدة​





- النوع المطلوب

ذكر/ أنثى





- المؤهل

مؤهل عال مناسب





- تاريخ إنتهاء التقدم

2 مارس 2021





- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة

واحد





- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​علي راغبي التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الإطلاع علي شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا





- المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به :





( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تاريخ التعيين - التدرج الوظيفى -القدرة علي إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الأجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لأخر عامين – محل الإقامة – عدد 2 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومى - العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).





بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك .





اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية .





تقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة "99 ش القصر العينى – القاهرة " ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان​​.