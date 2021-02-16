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منوعات

قطع أعضاءه.. شاب يعذب كلبا بطريقة وحشية في كاليفورنيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انتزعت الرحمة والإنسانية من قلب مراهق، حيث أقدم على تصوير نفسه وهو يقطع حلق كلب ويتركه يلهث، ثم نشر لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو المزعج ، شوهد جرو، مصابًا بجرح كبير في رقبته، ويلهث بحثًا عن الهواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، واستنادًا إلى الملف الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي لصاحب الفيديو؛ هرعت الشرطة إلى منزل "أنجيل راموس" 19 عامًا، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم السبت 13 فبراير، ووجدوه مصابا وبقع من الدم على ملابسه وجروح في يديه.

واكتشفت الشرطة أيضا أن الكلب البالغ من العمر 6 أشهر يعاني من إصابة شديدة في الرقبة؛ فتم نقله إلى عيادة الطوارئ للحيوانات الأليفة، حيث تم قتله "قتلا رحيمًا"، وتم القبض على راموس للاشتباه في أنه عرَّض الحيوان لقسوة، وحيازة غير قانونية لنصل معدني.

وتم إطلاق سراحه بعد بضع ساعات؛ بسبب جدول الكفالة الطارئ، وقالت "جولي بانك"، مديرة خدمات الحيوانات: "يبدو أن هذا عمل وحشي للغاية تم ارتكابه تجاه هذا الحيوان المسكين".
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