الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، كما سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 3 سنوات تقريبًا.





كما أدى المزاج المزدهر للمستثمرين، وعمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع الين الياباني كملاذ آمن، والذي انخفض لمدة 200 يوم مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والاسترالي والفرنك السويسري.





وجرى تداول الين في أحدث تداول أضعف بنسبة 0.2٪ عند 105.53 للدولار. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1 بالمئة إلى 90.240، وهو أدنى مستوى منذ 27 يناير الماضي، وسجل اليورو أعلى مستوياته منذ ذلك التاريخ.





وتداول الدولار بالقرب من أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى.





وكان اليوان الصيني على وشك الارتفاع فوق 6.4 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ منتصف عام 2018. كما سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له في شهر واحد عند 0.7802 دولار، وسجل الدولار النيوزلندي أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.7257 دولار.











