جامعة العريش تنظم قافلة علمية لقرية السادات في بئر العبد

نظمت جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، قافلة علمية بقرية السادات التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، ضمت تخصصات الزراعة والطب البيطري ، تحت رعاية الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة، وإشراف نائبه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، وبالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد ومديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة، إن القافلة تأتي استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من اجل تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، ان القافلة ضمت عددا من التخصصات في مجال الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم الزراعية البيئية، من كليات الجامعة، كما تشمل القافله عقد الندوات التثقيفيه الصحية بمعرفه أعضاء هيئة التدريس بكليه الطب البشري وكلية الطب .

واضاف، انه تم تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا في منطقة بئر العبد غرب العريش لتقديم خدمات القوافل بها، مع إضافة الجانب الوقائي الخاص بمكافحة العدوي ورفع الوعي الصحي ومحو الأمية الصحيه لدى المستفيدين من القوافل، وذلك من خلال ندوات تثقيفية تنفذ أثناء عمل القافلة الطبية.

وأكد ان هذه القوافل ستكون بصفة دورية ومنتظمة وستغطي كافة مناطق سيناء نظرا للاستقرار الذي تشهده المنطقه حاليا.



وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوة تثقيفيه بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية بقرية السادات والتي أكد فيها الدكتور حسن الدمرداش أهمية دور الجامعة التنموي والخدمي لاهل سيناء، وكان في استقبالهم لفيف من مسئولي و أهالى وعواقل مدينة منهم محسن سالم نائب رئيس مدينة بئر العبد ، والشيخ عيد ابو رجل. ، و شحاته زايد رئيس القرية،والمهندس ابراهيم مدير الادارة الزراعية بالقرية ، والدكتور حسن البيك مدير مديرية الطب البيطري والدكتورة مروة مديرية ادارة الطب البيطري ببير العبد.

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