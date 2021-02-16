من بينها استصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.. محمد جاد يستعرض مستجدات مشروعات التنمية بسيناء

استعرض الإعلامي محمد جاد، أبرز مستجدات المشروعات في سيناء، خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والقيادات بالهيئة الهندسية، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص لمشروعات تنمية شمال سيناء.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع تناول الخطوات التنفيذية لتوفير ومراقبة المياه الواصلة للأراضي الزراعة، واستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر، ومتابعة خطوط نقل الكهرباء.





وتابع: الرئيس السيسي حريص على متابعة كل التطورات مع وزارتي الزراعة والري، فيما يخص مشروعات التطوير بسيناء، وهو مشروع إستراتيجي له مردود هام في التنمية المستدامة.