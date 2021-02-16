ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 عادات تساعدك على الوقاية من سرطان الثدي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
سرطان الثدي هو شكل من أشكال السرطان لا يمكن الوقاية منه بشكل كامل. وقد تكون النساء الاكثر عرضه هن كبار السن أو أفراد الأسرة المصابين بسرطان الثدي.

وهناك عدد من العادات التي لديك تأثير عليها ، والتي يمكن أن تمنع خطر الإصابة بهذا المرض، ومنها:

1. تناول ما يكفي من الألياف
إن تناول كمية كافية من الألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تظهر الأبحاث أن النساء اللاتي يتناولن 30 جرامًا من الألياف يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 32 بالمائة. لذا تناول كمية من دقيق الشوفان والتوت والجزر والفاصوليا الخضراء والمكسرات!

2. تجنب المشروبات الكحولية
بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ، من الأفضل تخطي المشروبات الكحولية. يمكن أن يؤدي شرب الكثير من المشروبات الكحولية إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا الخطر هو الأعلى مع استهلاك مشروب واحد أو مشروبين أو أكثر في اليوم 

3. التوقف عن التدخين
يعلم الجميع تقريبًا: التدخين ليس جيدًا لأي شيء. بالإضافة إلى سرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية ، هناك أيضًا خطر الإصابة بسرطان الثدي الكامن بالقرب منك عندما تشعل سيجارة في كثير من الأحيان. توقف عن تدخين تلك السجائر 

4. انتبه للكيلوغرامات الزائدة
زيادة الوزن  بالنسبة لجميع النساء خاصة بعد انقطاع الطمث  يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت نسبة الدهون في جسمك ، زاد إنتاج هرمون الاستروجين. هذا الاستروجين الزائد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك اختر ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وعدم تناول كميات كبيرة جدًا واختيار الطعام الصحي.

5. تعرف على تاريخ عائلتك
من المهم إلقاء نظرة فاحصة على تاريخ عائلتك. هل سرطان الثدي شائع في عائلتك؟ ثم هناك احتمال أن يكون خطر الإصابة بهذا المرض أعلى بكثير من المتوسط. مع وضع هذه المعلومات في الاعتبار ، يمكنك اختيار إجراء فحص أكثر من مرة والتركيز على أسلوب حياة صحي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للنساء فقط.. اكتشفى علاج سن اليأس الرئيسي

اجتناب الكحول.. جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من سرطان الثدي

ترشيحاتنا

الكوسة تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-2-2021

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

قرار جديد من الحكومة الكويتية بشأن عطلة العيد الوطني

أخبار الرياضة.. الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ السوداني.. وخالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور