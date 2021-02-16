5 عادات تساعدك على الوقاية من سرطان الثدي

وهناك عدد من العادات التي لديك تأثير عليها ، والتي يمكن أن تمنع خطر الإصابة بهذا المرض، ومنها:

1. تناول ما يكفي من الألياف

إن تناول كمية كافية من الألياف يقلل من خطر الإصابة ب سرطان الثدي ، تظهر الأبحاث أن النساء اللاتي يتناولن 30 جرامًا من الألياف يوميًا أقل عرضة للإصابة ب سرطان الثدي بنسبة 32 بالمائة. لذا تناول كمية من دقيق الشوفان والتوت والجزر والفاصوليا الخضراء والمكسرات!





2. تجنب المشروبات الكحولية

بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ، من الأفضل تخطي المشروبات الكحولية. يمكن أن يؤدي شرب الكثير من المشروبات الكحولية إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا الخطر هو الأعلى مع استهلاك مشروب واحد أو مشروبين أو أكثر في اليوم





3. التوقف عن التدخين

يعلم الجميع تقريبًا: التدخين ليس جيدًا لأي شيء. بالإضافة إلى سرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية ، هناك أيضًا خطر الإصابة بسرطان الثدي الكامن بالقرب منك عندما تشعل سيجارة في كثير من الأحيان. توقف عن تدخين تلك السجائر





4. انتبه للكيلوغرامات الزائدة

زيادة الوزن بالنسبة لجميع النساء خاصة بعد انقطاع الطمث يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت نسبة الدهون في جسمك ، زاد إنتاج هرمون الاستروجين. هذا الاستروجين الزائد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك اختر ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وعدم تناول كميات كبيرة جدًا واختيار الطعام الصحي.





5. تعرف على تاريخ عائلتك