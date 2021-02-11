اجتناب الكحول.. جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من سرطان الثدي

سرطان الثدي يعد من أكثر الأنواع شيوعا وانتشارا و بالأخص بين السيدات و الفتيات، لذا قدم جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن بعض النصائح التي تساعدك كل سيدة في في الوقاية من الإصابة سرطان الثدي.





كشف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن ٥ إجراءات تساعد السيدات في الوقاية من سرطان الثدي هي:





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١-التخلص من الوزن الزائد والسمنة والبدانة وخاصة بعد سن اليأس حيث تقوم الخلايا الدهنية بتنشيط إفراز الاستروجين الذي يؤدي إلي سرطان الثدي.





٢-ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ علي معدل كتلة الجسم وتمنع اضطرابات الهرمونات التي تنتهي بسرطان الثدي.





٣-اجتناب الكحول.





٤-الامتناع عن التدخين.





٥- تجنب التعرض للكيماويات المسرطنة مثل الاسبتوس أو التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية.















