رقم مقلق.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في كندا

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في كندا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأمريكية لتصل لرقم جديد مقلق، يظهر حجم سيطرة المرض وتفشيه في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.





قالت السلطات الكندية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا كوفيد، في البلاد تجاوز الـ20 ألف وفاة، متأثرين بالمرض الذي تقتل أعراضه أصحاب المناعة الأقل والكبار في السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وغير ذلك.





ذكرت السلطات في تقريرها اليومي أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بكورونا في البلاد بتسجيلها 10229 وفاة فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.





وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21309، فيما إجمالي عدد الإصابات 826672.









ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر العالم في الوفيات مقتربة من رقم ال500 ألف وفاة، ويأتي خلفها البرازيل والهند وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا كأعلى دول العالم في الوفيات والإصابات.





ويستمر عداد الموتى في الإرتفاع في العالم كله لاستمرار عدوى المرض دون جدوى حقيقية حتى الآن في وقفه، لكن الأعداد انخفضت على مدار أسبوع، وخفت ذروة الجائحة من أغلب دول العالم.



