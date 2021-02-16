ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراءات أكثر تشددا.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:28 ص
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي في مجلس الأمة
Advertisements
محمود نوفل
أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أن 130 دولة في العالم لا يوجد لديها لقاحات ‎كورونا، مشيرا الى أن بلاده ‎حصلت عليها بعد الولايات المتحدة وكندا بأيام.

وذكر الوزير الكويتي في كلمته أمام مجلس الأمة الآن أن 119 ألف مواطن حصلوا على اللقاح حتى الآن مقابل 18 ألف وافد.

وحذر وزير الصحة الكويتي من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث قال: إن لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية فقد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمحاصرة الوباء والحد من الإصابات ودخول العناية المركزة والوفيات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي: الإجراءات المتخذة شديدة علينا في الوزارة كي نؤدي عملنا بعيدا عن المناكفات والصراعات. 

وتابع: الصالونات والأندية الصحية من المفترض أن يتم افتتاحها في المرحلة الخامسة لكن تم نقل هذين النشاطين إلى المرحلة الرابعة لأسباب اجتماعية وكان الوضع الوبائي حينها يسمح بذلك.

وواصل ‏وزير الصحة باسل الصباح: نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت الآن الى 133، وعدم اتخاذ إجراءات سيزيد المصابين.

ويشار إلى أنه ‏‎فور بدء حديث ‎وزير الصحة الدكتور باسل الصباح انسحب النائبين  بدر الداهوم وصالح الشلاحي من الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الكويتي يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا المستجد

رسميا.. شاهد| لحظة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت

بعد استئناف الطيران التجاري.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي

الصحة الكويتية: أكثر من 20 ألف شخص تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا

الكويت تواصل التطعيم ضد كورونا.. ورئيس الوزراء يتلقى الجرعة الثانية.. ووزير الصحة: سنصدر شهادة لمتلقي اللقاح

الكويت: 349 حالة شفاء جديدة من كورونا

ترشيحاتنا

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

هدية الرئيس السيسي للمصريين.. «صدى البلد» داخل مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل

دوري الأبطال.. الأهلي يعاني الإجهاد والإصابات قبل مواجهة المريخ السودني

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور