إجراءات أكثر تشددا.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي بشأن فيروس كورونا

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أن 130 دولة في العالم لا يوجد لديها لقاحات ‎كورونا، مشيرا الى أن بلاده ‎حصلت عليها بعد الولايات المتحدة وكندا بأيام.





وذكر الوزير الكويتي في كلمته أمام مجلس الأمة الآن أن 119 ألف مواطن حصلوا على اللقاح حتى الآن مقابل 18 ألف وافد.





وحذر وزير الصحة الكويتي من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث قال: إن لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية فقد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمحاصرة الوباء والحد من الإصابات ودخول العناية المركزة والوفيات.





وأضاف وزير الصحة الكويتي: الإجراءات المتخذة شديدة علينا في الوزارة كي نؤدي عملنا بعيدا عن المناكفات والصراعات.





وتابع: الصالونات والأندية الصحية من المفترض أن يتم افتتاحها في المرحلة الخامسة لكن تم نقل هذين النشاطين إلى المرحلة الرابعة لأسباب اجتماعية وكان الوضع الوبائي حينها يسمح بذلك.





وواصل ‏وزير الصحة باسل الصباح: نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت الآن الى 133، وعدم اتخاذ إجراءات سيزيد المصابين.



