صحة الشرقية: إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 5 منشآت غذائية غير مرخصة

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والقنايات، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والقنايات.

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وأشار "مسعود" الي أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط ٥ منشآت غذائية بمركز أولاد صقر، غير مرخصة وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٩٠٨ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥٠ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣١ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والقنايات.





وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة



