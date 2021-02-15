ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فصل المرافق عن 19 مواطنا متعديا على أراضي أملاك الدولة بفاقوس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة جادة فى إسترداد أراضيها وأملاكها، التى تم التعدى عليها منذ فترات سابقة، حفاظًا على حق الشعب فى الإنتفاع بأراضى الدولة بمشروعات خدمية وتنموية.

وأوضح المحافظ أنه مراعاة للبعد الإقتصادى للمواطنين وللتخفيف عليهم تم النزول بسعر المتر ، ليأتى دور المواطن فى إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة،ليستفيد منه المواطنون الجادون فى تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل لجان بحضور إدارتي املاك الدولة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الأقسام المعنية برئاسه المركز للمرور علي المواطنين المخالفين المتعدين على أراضى أملاك الدوله والذين قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يتقدموا لدفع مقدم التعاقد لسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وسداد رسوم جدية التصالح والدخول تحت مظلة القانون تجنبًا لعدم قطع المرافق العامة عنهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس، انه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين المتعدين علي أراضي أملاك الدولة للإستفاده من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لتقنين أوضاعهم المخالفة.

ونتيجة لعدم استجابتهم، تم فصل التيار الكهربائي عن (١٩) منزلا للمواطنين الذين تم انذارهم مسبقا للتقدم لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين بقري الوحدات المحلية بالغزالي والنوافعة ولم يقوموا بدفع جدية التصالح لإدارة املاك الشرقية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دورنا خدمة المواطن.. محافظ الشرقية يكلف بإعادة الانضباط للشارع وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

المراكز التكنولوجيه بالشرقية تستقبل 217 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

محافظ الشرقية: تقنين 2122 حالة تعد على أملاك الدولة وتقديم 224 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

تغريم 52 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

محافظ الشرقية يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ الشرقية: طلاء واجهات المباني والنوافذ ونقل أعمدة الإنارة من على جانبي الطرق

ترشيحاتنا

دعاء مجرب لفك الكرب والخروج من الضيق والهم

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

خرج من الجيزة متوجها لأسوان.. تفاصيل رحلة بهاء على حمار لتوثيق عادات الصعايدة.. صور

وزير المالية يزف بشرى: ندرس موقف المتعاقدين وإمكانية تعيينهم.. تفاصيل

بيفكر يتنازل عن المكأفاة.. بكري يكشف كواليس زيارته لرئيس البرلمان السابق

في ذكري رحيل فاتن فريد.. تفاصيل قصة مقتلها التي هزت الرأي العام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور