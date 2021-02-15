فصل المرافق عن 19 مواطنا متعديا على أراضي أملاك الدولة بفاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة جادة فى إسترداد أراضيها وأملاكها، التى تم التعدى عليها منذ فترات سابقة، حفاظًا على حق الشعب فى الإنتفاع بأراضى الدولة بمشروعات خدمية وتنموية.





وأوضح المحافظ أنه مراعاة للبعد الإقتصادى للمواطنين وللتخفيف عليهم تم النزول بسعر المتر ، ليأتى دور المواطن فى إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة،ليستفيد منه المواطنون الجادون فى تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل لجان بحضور إدارتي املاك الدولة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الأقسام المعنية برئاسه المركز للمرور علي المواطنين المخالفين المتعدين على أراضى أملاك الدوله والذين قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يتقدموا لدفع مقدم التعاقد لسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وسداد رسوم جدية التصالح والدخول تحت مظلة القانون تجنبًا لعدم قطع المرافق العامة عنهم.





وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس، انه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين المتعدين علي أراضي أملاك الدولة للإستفاده من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لتقنين أوضاعهم المخالفة.





ونتيجة لعدم استجابتهم، تم فصل التيار الكهربائي عن (١٩) منزلا للمواطنين الذين تم انذارهم مسبقا للتقدم لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين بقري الوحدات المحلية بالغزالي والنوافعة ولم يقوموا بدفع جدية التصالح لإدارة املاك الشرقية.







