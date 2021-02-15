الكشف الطبي علي 1400 مريض بالقافلة الطبية العلاجية بقرية جميزة بنى عمرو فى الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، بقرية جميزة بني عمرو بمركز ومدينة ديرب نجم، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط،.

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وأشار "مسعود" الي انه قامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٦٧ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأهمية متابعة الحمل الأم والجنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ متر بقرية شيبة النكارية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أمر المحافظ إيهاب خاطر رئيس مدينة القنايات بسرعه نقل عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبه ابو ليله مما يشكل خطر علي ارواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

كان واتس محافظ الشرقية قد تلقي شكاوي من المواطنين.. إحداهما من أهالي قرية شيبة النكارية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق يتضررون من وجود بناء مخالف لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ متر بالقرية وذلك بالمخالفة للقانون مما يمثل خطر علي ارواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة.

والشكوي الأخري من أهالي مدينة القنايات يتضررون من وجود عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبه ابو ليله مما يشكل خطر علي أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بازالة الاعمدة المخالفة بالدور السابع بالبناء محل الشكوى بقريه شيبه النكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.