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محافظات

إزالة بناء مخالف ونقل عمود كهرباء من وسط الشارع بالشرقية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:13 م
صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ أمتار بقرية شيبة النكارية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما أمر المحافظ إيهاب خاطر رئيس مدينة القنايات بسرعة نقل عمود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبو ليلة مما يشكل خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.


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كان واتس محافظ الشرقية قد تلقى شكاوي من المواطنين.. إحداهما من أهالي قرية شيبة النكارية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق يتضررون من وجود بناء مخالف لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ أمتار بالقرية وذلك بالمخالفة للقانون مما يمثل خطر على أرواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة.

 

والشكوى الأخرى من أهالي مدينة القنايات يتضررون من وجود عمود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبو ليلة مما يشكل خطرا على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

 

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الأعمدة المخالفة بالدور السابع بالبناء محل الشكوى بقريه شيبة النكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بنقل عمود الكهرباء من وسط الشارع المؤدي إلى المدخل الخلفي لعزبه ابو ليلة الي إحدي جانبي الطريق وذلك تفاديا  لوقوع حوادث السيارات أو الجرارات الزراعية.

 

وقدم أهالي مركز ومدينة "الزقازيق والقنايات" الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.


وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة للمرور على 2 مصنع للمخللات بمركز ومدينة ديرب نجم.

 

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط إحداهما، به نقص شديد في الإشترطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام ٣٩ طنا و٤٠٠ كجم أغذية، منهم ضبط ٣٨ طنا و٣٠٠ كجم مخلل لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و١٠٠ كجم مخللات عبارة عن "فلفل، قرنبيط، جزر"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ١٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ٦ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا العمل، والجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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