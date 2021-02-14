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محافظات

ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في ديرب نجم.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:26 م
المخللات غير الصالحة
المخللات غير الصالحة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان إدارة مراقبة الأغذية بديرب نجم، شنت حملة للمرور علي مصنعين للمخللات بمركز ومدينة ديرب نجم.

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وأشار "مسعود" الي ان جهود الحملة أسفرت عن ضبط إحداهما، به نقص شديد في الإشترطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام ٣٩ طن و٤٠٠ كجم أغذية، منهم ضبط ٣٨ طن و٣٠٠ كجم مخلل لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و ١٠٠كجم مخللات عبارة عن "فلفل، قرنبيط، جزر"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ١٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الادمي، وتحرير ٦ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم.

 

وأكد استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا العمل، والجهود المبذولة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وعلي جانب أخر فقد قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مخاطبة رئيس هيئة البريد بالشرقية للوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب بريد قرية منية سنتا التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بعد أن تم الإنتهاء منه وتجهيزه بمعرفة رئاسة المركز لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

 

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف ، حيث استوقفه عدد من أهالي قرية منية سنتا يشكون له من عدم قيام هيئة البريد باستلام وتشغيل مكتب بريد القرية ، ليقرر المحافظ التوجه للمكتب لمعاينته على الطبيعة والوقوف على كافة احتياجاته وكذلك للتعرف علي أسباب عدم تشغيله حتي الآن ، ليقرر مخاطبة هيئة البريد بالشرقية لاستيضاح أسباب عدم البدء في التشغيل  بالرغم من جاهزية المكتب للعمل .

ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في ديرب نجم.. صور
ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في ديرب نجم.. صور
ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في ديرب نجم.. صور
ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في ديرب نجم.. صور
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