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أخبار العالم

الصين تؤكد التزامها بدور نشط في إصلاحات منظمة التجارة العالمية ودعم مديرتها العامة الجديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
هنأت الصين اليوم الثلاثاء، النيجيرية "نجوزي أوكونجو-إيويالا" بتوليها منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، مؤكدة التزامها بدور نشط في إصلاحات منظمة التجارة العالمية، ودعم عمل مديرتها العامة. 
وذكرت وزارة التجارة الصينية -في بيان اليوم- "تثق الصين ثقة كاملة في تعيين أوكونجو-إيويالا مديرة عامة جديدة لمنظمة التجارة العالمية.... إن أوكونجو-إيويالا، التي تعد أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، شاركت طويلا في جهود تخفيف حدة الفقر في الدول النامية وفي الأعمال المتعلقة باللقاحات والرعاية الصحية، وتمتلك خبرات ثرية في إدارة المنظمات الدولية". 
وأوضح البيان أنه على الرغم من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتحديات الأخرى التي تواجه النظام التجاري التعددي، فإن الصين تثق تماما في تولي أوكونجو-إيويالا ذلك المنصب، وتتطلع إلى أن تستأنف المنظمة تحت قيادتها، مهامها الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأن تلعب دورا أكبر في التعاون في مكافحة مرض (كوفيد-19) وتحقيق التعافي الاقتصادي. 
وأشار البيان إلى أن الصين تتطلع إلى أن تعمل أوكونجو-إيويالا من أجل تحقيق المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية نتائج إيجابية، ومن أجل المضي قدما في الإصلاحات الضرورية للمنظمة، ودعم سلطة وفعالية النظام التجاري التعددي وتعزيزهماـ مؤكدا أن الصين- باعتبارها دولة نامية كبرى تضطلع بمسؤولياتها- تعتزم دعم النظام التجاري التعددي بقوة، والاضطلاع بدور نشط في إصلاحات منظمة التجارة العالمية ودعم عمل مديرتها العامة، وذلك سعيا من بكين لتقديم إسهامات أكبر في تعزيز الحوكمة العالمية ورفاهية شعوب جميع بلدان العالم. 

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