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محافظات

غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أطلق حي شرق مدينة نصر حملة انضباطية برئاسة اللواء أحمد أنور في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات.

و تم رفع وازاله كشك مخالف بشارع الخمسين حى الواحه ، كما تم إيقاف أعمال مباني وتشطيبات مخالفة 66شارع الطيران ومصادرة المعدات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

كما تم إزالة غرف مخالفة مبنيه اعلي سطح العقار 24 شارع نصر أحمد زكي متفرع من البطراوي منطقة اولي وتم التنبيه ع المخالف بعدم البناء دون الرجوع للحي.

كما تم مصادرة شيش وسماعات دى جى وغلق وتشميع كافيه شهير بالعنوان ٢٠شارع اسماء زغلول م٢ لادارته بدون ترخيص، و غلق وتشميع مخزن تكييفات بالبدروم بالعنوان ١٤ شارع ابن هانى الأندلسي من شارع الطيران م١ لادارته بدون ترخيص وتم التنبيه على المخالف باخلائه.

واستجابة لشكاوى المواطنين من تحويل جراج لمخزن بالعقار 1عمارات الشمس تم فتح الجراج ومصادرة الابواب الصاج وجاري اخلاؤه وتم التنبيه على المخالف بعدم معاودة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم إخلاء مخزن بعمارات الشمس عمارة 6 وفتح الجراج ، كما تم التعامل مع شكوى من وجود محلات محتله الرصيف وبناء سور مخالف وتم إزالة السور وإزالة الاشغالات عماره ٦ علي ١٢ شارع ابو داود الظاهري تقاطع شارع الطاقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
غلق كافيه شهير وإخلاء المخازن المخالفة أسفل العقارات بمدينة نصر.. صور
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