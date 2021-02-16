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مرأة

للفطار والعشاء.. طريقة عمل بيض بالجبن والخضار في الفرن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتي تحاولين تقديم وجبة صحية ولذيذة لأولادك علي الفطار تعرفي علي طريقة عمل بيض بالجبن والخضار في الفرن
المقادير
4 حبات بيض
3 ½ كوب دقيق
2 حبة بطاطس مبشورة
1 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات
1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات
7 حبات فلفل حار مقطعة (اختياري)
2 ساق بصل أخضر
1 بصلة مفرومة
1 حبة طماطم مفرومة
½ كوب جبنة بيضاء مقطعة مكعبات
1 كوب زيت
1 ½ كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ظرف بيكنغ باودر
برش شيدر أو قشقوان
طريقة التحضير
نقشر البطاطس ونبشرها ونعصرها حتى نتخلص من الماء فيها تمامًا ونقطع بقية الخضار .
نخفق البيض والملح ونضيف البطاطا المبشورة وبقية الخضار المبشورة والجبنة البيضاء والزيت والحليب والفلفل الأسود والبيكنغ باودر ونخلط المكونات .
نضيف الدقيق ونخلط المكونات حتى تمتزج تمامًا .
نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونسكب المزيج ونسوّيه جيدًا ونضع برش القشقوان .
نضع الصينية في الفرن المحمى مسبقًا ونتركها لحوالي 15-20 دقيقة حتى تنضج المكونات ثم نشغل مشواة الفرن حتى تكتسب الصينية لونًا من الأعلى .
نخرج الصينية ونقطعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم .
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