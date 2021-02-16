للفطار والعشاء.. طريقة عمل بيض بالجبن والخضار في الفرن

إذا كنتي تحاولين تقديم وجبة صحية ولذيذة لأولادك علي الفطار تعرفي علي طريقة عمل بيض بالجبن والخضار في الفرن

المقادير

4 حبات بيض

3 ½ كوب دقيق

2 حبة بطاطس مبشورة

1 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات

1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات

7 حبات فلفل حار مقطعة (اختياري)

2 ساق بصل أخضر

1 بصلة مفرومة

1 حبة طماطم مفرومة

½ كوب جبنة بيضاء مقطعة مكعبات

1 كوب زيت

1 ½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ظرف بيكنغ باودر

برش شيدر أو قشقوان

طريقة التحضير

نقشر البطاطس ونبشرها ونعصرها حتى نتخلص من الماء فيها تمامًا ونقطع بقية الخضار .

نخفق البيض والملح ونضيف البطاطا المبشورة وبقية الخضار المبشورة والجبنة البيضاء والزيت والحليب والفلفل الأسود والبيكنغ باودر ونخلط المكونات .

نضيف الدقيق ونخلط المكونات حتى تمتزج تمامًا .

نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونسكب المزيج ونسوّيه جيدًا ونضع برش القشقوان .

نضع الصينية في الفرن المحمى مسبقًا ونتركها لحوالي 15-20 دقيقة حتى تنضج المكونات ثم نشغل مشواة الفرن حتى تكتسب الصينية لونًا من الأعلى .

نخرج الصينية ونقطعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم .