مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

سلطت الصحف السودانية، الضوء على مواجهة الأهلي والمريخ السوداني، المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا الكونغولي سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.





ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ:





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