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أخبار العالم

السلطان العماني يوافق علي اعتماد أوراق عدد من الدبلوماسيين الأجانب لدي البلاد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:01 ص
السلطان العماني
السلطان العماني
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محمود نوفل
 اعتمد  السُّلطان العماني  هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر أوراقَ عددٍ من سفراء الدّول  المعتمدين لدى السّلطنة.

وبحسب صحيفة أثير العمانية فقد قبل السلطان العماني  أوراق اعتمادِ كـلٍّ من: السفير اوله موسبـي، سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الملكة مارجـريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، معتمدًا لدى السلطنة و السفير ريناتاس نوركوس سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل  الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا معتمدًا لدى السّلطنة.

وأضافت الصحيفة العمانية : كما تقبّل أيضا  أوراقَ اعتمادِ السفيرة دومينيك مينور، سفيرة فوق العادة مفوّضة من قبل  الملـك فيليـب ملك مملكة بلجيكا معتمدة لدى السلطنة و السفير الدكتور يوراي كوديلكا سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل  الرئيـس ميلـوس زيمـان رئيس الجمهورية التشيكيـة معتمدًا لدى السلطنة.

وتابعت أثير : كما تقبّل كذلك  أوراقَ اعتمادِ السفير الدكتور جون جيرارد ماكوي سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيس مايكل دانييـل هيجينـز رئيس إيرلندا معتمدًا لدى السلطنة و السفير شاكر عبدالاييف، سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييـف رئيس جمهورية أذربيجـان معتمدًا لدى السلطنة و السفير أنتي روتوفــووري سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل  الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلنـدا معتمدًا لدى السلطنة.
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