السلطان العماني يوافق علي اعتماد أوراق عدد من الدبلوماسيين الأجانب لدي البلاد

اعتمد السُّلطان العماني هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر أوراقَ عددٍ من سفراء الدّول المعتمدين لدى السّلطنة.





وبحسب صحيفة أثير العمانية فقد قبل السلطان العماني أوراق اعتمادِ كـلٍّ من: السفير اوله موسبـي، سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الملكة مارجـريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، معتمدًا لدى السلطنة و السفير ريناتاس نوركوس سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا معتمدًا لدى السّلطنة.





وأضافت الصحيفة العمانية : كما تقبّل أيضا أوراقَ اعتمادِ السفيرة دومينيك مينور، سفيرة فوق العادة مفوّضة من قبل الملـك فيليـب ملك مملكة بلجيكا معتمدة لدى السلطنة و السفير الدكتور يوراي كوديلكا سفيرًا فوق العادة مفوّضًا من قبل الرئيـس ميلـوس زيمـان رئيس الجمهورية التشيكيـة معتمدًا لدى السلطنة.



