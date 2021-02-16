ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:39 م
السر في لوحة رخيصة..
السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عاما
Advertisements
هدير علاء
بعد شرائه لوحة فنية مقابل سعر زهيد في عام 2001 من أحد الأسواق التجارية بمسقط رأسه في دولة "الإكوادور"، اكتشف رجل سعيد الحظ مؤخرًا القيمة الفعلية للوحة، والتي كانت بمثابة مفاجأة يصعب استيعابها بالنسبة إليه، حيث تبين له أن ثمنها يُقدر بحوالي 10 آلاف جنيه إسترليني.


ووفقًا لتقارير وسائل إعلام تداولت الواقعة، فإن مالك اللوحة "سانتياجو توت"، كان قد اشتراها منذ 20 عامًا مقابل دولار واحد، بعد أن جذبت انتباهه أثناء تجوله في السوق، واحتفظ بها في صندوق ونقل هذا الصندوق في وقت لاحق إلى محل إقامة عائلته بإسبانيا عندما انتقل هو للإقامة بالمملكة المتحدة في عام 2013.




وتزوج "سانتياجو توت" البالغ من العمر 39 عامًا، في أعقاب ذلك من سيدة بريطانية في الـ31 من عمرها وتُدعى "ديليا".


وبقيت اللوحة مخزنة داخل صندوق مغطى بالأتربة على مدى عقدين من الزمان، قبل أن تُشحن إلى المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة، وعندما أخرجها لعرضها على زوجته المحبة للفنون والتي تحرص على حضور المعارض الفنية بانتظام، انتبهت الأخيرة إلى أن اللوحة تشبه أعمال فنان بريطاني يُدعى "لي هادوين"، كانت قد التقته قبل سنوات بأحد المعارض.


ويُلقب "لي هادوين"، 46 عامًا، بـ"الفنان النائم" والسبب في ذلك يرجع إلى أنه يعاني من حالة نادرة تعني أنه يستطيع رسم أعمال فنية مذهلة أثناء نومه، وجنى الملايين من أعماله الفنية.


وأكد الفنان، الذي سبق له بيع لوحة فنية للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، مقابل ما يعادل 100 ألف جنيه إسترليني، أن اللوحة المملوكة لـ"توت" هي من أعماله وقدر أن قيمتها تتراوح ما بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني، ويعتقد "لي هادوين" أنه رسم اللوحة خلال فترة قضاها في أستراليا عام 2001، لكن ليس لديها أدنى فكرة كيف انتهى بها الحال في أمريكا الجنوبية.


ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن "سانتياجو توت"، والذي يقيم حاليًا بمقاطعة "هامبشاير" جنوب إنجلترا برفقة زوجته، قوله إن شكل اللوحة قد أعجبه عندما رآها في أحد الأكشاك بالسوق التجارية، واشتراها بدولار واحد إلى جانب عدد من التحف التذكارية من مسقط رأسه لأخذها إلى إسبانيا، لافتًا إلى أنها كانت معروضة للبيع في الأساس مقابل 5 دولارات، إلا أنه حصل عليها بهذا السعر بعد مساومة البائع.




واستطرد موضحًا أنه انتقل من الإكوادور إلى إسبانيا ثم إلى إنجلترا، وترك العديد من متعلقاته الشخصية في إسبانيا، ولم يستعدها بالكامل من هناك حتى العام الماضي عقب انتقاله وزوجته إلى منزل جديد، وعثر على اللوحة أثناء فرز محتويات الصناديق ثم عرضها على زوجته، التي تعرفت على توقيع الرسام البريطاني "هادوين" على الفور، وتفقدت موقعه الإلكتروني وتأكدت من قيمتها الحقيقية بعد أن تواصلت معه وأرسلت له صورة للوحة.


وصرحت "ديليا توت" لوسائل إعلام بأن قيمة مثل هذه الأعمال الفنية تزداد مع مرور السنوات، لذا فإنها وزوجها ينويان الاحتفاظ باللوحة وعدم بيعها في الوقت الراهن.
السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟
السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟
السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟
السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفظت به دون معرفة قيمته لـ20 عامًا.. سيدة تكتشف كنزًا أثريًا في حديقة منزلها.. شاهد

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو

قيمتها 300 مليون دولار.. فنان تشاجر مع زوجته فرسم أغلى لوحة فى التاريخ

ترشيحاتنا

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

دهست شخصا تحت عجلات سيارتها .. النيابة تخلي سبيل سيدة اقتحمت مقهى بالعاشر

المدعي بالحق المدني يطلب تعويض مليون جنيه في قضية سفاح الجيزة

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما