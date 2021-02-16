أسما منير: ساعات بتكون فيه حجج وهمية لتأجيل الأهداف

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت أسما على الصورة قائلة: "صباح النور .. ايه الحاجة الي معطلاكم عن تحقيق اهدافكم؟".





وتابعت: "اصل ساعات بتكون في حجج وهمية بنحطها لنفسنا عشان نأجل وخلاص، انا بقي باسألكم عشان تردوا بصوت عالي و تقلبوها كده في دماغكم ، هل فعلًا في حاجة معطلاكم ولا دي حجة عشان مش قادر و خايف من الصعوبات اللي هتوجهوها في تحقيق اهدافكم؟ .. فاهمين انا عايزه اقول ايه صح؟".



