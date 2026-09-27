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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر مخالفة القانون.. 8 محظورات على مقدمي الخدمة الطبية لحماية حقوق المرضى

الأطباء
الأطباء
حسن رضوان

حدد قانون المسؤولية الطبية عددًا من المحظورات التي يجب على مقدمي الخدمة الطبية الالتزام بها، وذلك في إطار تنظيم ممارسة المهن الطبية، وحماية حقوق متلقي الخدمة، وضمان تقديم الرعاية الصحية وفقًا للقواعد والتشريعات المنظمة لكل تخصص.

8 محظورات على مقدمي الخدمة الطبية

ونصت المادة (6) من قانون المسؤولية الطبية، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، على حظر إتيان مقدم الخدمة الطبية عددًا من الأفعال، وجاءت على النحو التالي:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته ويتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

إفشاء أسرار المرضى من أبرز المحظورات

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه مقدم الخدمة أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.

وحدد القانون عددًا من الحالات التي يُستثنى فيها إفشاء سر متلقي الخدمة، وتشمل:

أ- إذا كان ذلك بناءً على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

قانون المسؤولية الطبية المحظورات الطبية

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