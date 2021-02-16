ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس إقليم كردستان العراق يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:19 ص
رئيس إقليم كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق
Advertisements
محمود نوفل
 

قال ‏رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارازاتي أن بعض القوى المسلحة خارج إمرة وسلطة الحكومة الاتحادية باتت سببًا لإثارة التوترات في المنطقة وتهديدا مستمرا  لإقليم كردستان

كما دعا ‏رئيس إقليم كردستان العراق مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف ‎أربيل بجدية. 

فيما حث ‏رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة العراقية على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص

ويشار الي ان  جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق، قد أعلن  العثور على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، في اعتداء توعدت واشنطن المسؤولين عنه.

وكانت  مساء الإثنين، شهد تعرض العاصمة أربيل لهجوم صاروخي استهدف مواقع متفرقة بينها مطار أربيل حيث تتواجد قاعدة جوية تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأسفر الهجوم الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية في كردستان العراق، عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، عثور المؤسسات الأمنية  على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، دون أية تفاصيل أخرى. 


 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات وحريق ضخم بعد سقوط عدد من الصواريخ في أربيل.. فيديو

بيان عاجل من كردستان العراق بشأن قصف مدينة أربيل بالصواريخ

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بعد قصف مطار أربيل

مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم جندي أمريكي خلال قصف أربيل

الرئيس العراقي: لا خيار سوى استئصال الإرهاب والخارجين عن القانون

مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف صاروخي بأربيل العراقية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بالطالبية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور