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محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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احمد علي
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، ملعبين لكرة القدم بمركز ومدينة قطور، وذلك بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة ،هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور، فؤاد حسب الله وخالد مصباح عضوي مجلس النواب السابقين.


بدأ محافظ الغربية بافتتاح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب قطور والذي تم تجديده من خلال إحلال وتجديد النجيل الصناعي ، رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة ، وأوضح مدير المديرية أن الملعب مقام على مساحة ٣.٤٦ × ٢٥ متر وتم تجديده بتكلفة إجمالية ٧٠٠ ألف جنيه لخدمة أهالي المدينة والقرى المجاورة.

وفي السياق ذاته، قام المحافظ بافتتاح ملعب مركز شباب قرية دماط والمقام على مساحة ٥٠×٣٠ متر والذي تم إحلال وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية ٨٨٧ ألف جنيه لخدمة أبناء القرية.

وأكد الدكتور رحمي أن الدولة والمحافظة  حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة الرياضية خاصة في القرى، إيمانًا بأهمية الرياضة في تربية النشء وحقهم في اللعب وممارسة النشاط الرياضي.
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور
بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور
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