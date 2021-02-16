وزيرة الصحة: تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب إلى أسبوع.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب حتى وصلت إلى أسبوع أو 10 ايام فقط، كما استثمرنا فى تدريب الاطباء وتطوير نظم التكليف، لافتة إلى أن المنظومة الصحية أدخلت أكثر من 12 الف طبيب منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن لمواجهة جائحة كورونا وبعد 5 سنوات سيكون الطبيب اخصائى.





وأضافت وزيرة الصحة،في كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية،أننا ربطنا الزمالة المصرية بالزمالة الانجليزية وأنشأنا منصة تعليمية للتعليم الطبى للزمالة، وإتاحة بنك المعرفة للاطباء.





وتابعت رفعنا عدد المدربين واماكن التدريب للزمالة المصرية واطلقنا بالتعاون مع جامعة هارفورد برامج تعليمية تكلف نصف مليار جنيه لتدريب الاطباء وتم تخريج اكثر من 800 الف طبيب وصيدلى.