ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب إلى أسبوع.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب حتى وصلت إلى أسبوع أو 10 ايام فقط، كما استثمرنا فى تدريب الاطباء وتطوير نظم التكليف، لافتة إلى أن المنظومة الصحية أدخلت أكثر من 12 الف طبيب منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن لمواجهة جائحة كورونا وبعد 5 سنوات سيكون الطبيب اخصائى.

وأضافت وزيرة الصحة،في كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية،أننا ربطنا الزمالة المصرية بالزمالة الانجليزية وأنشأنا منصة تعليمية للتعليم الطبى للزمالة، وإتاحة بنك المعرفة للاطباء.

وتابعت  رفعنا عدد المدربين واماكن التدريب للزمالة المصرية واطلقنا بالتعاون مع جامعة هارفورد برامج تعليمية تكلف نصف مليار جنيه لتدريب الاطباء وتم تخريج اكثر من 800 الف طبيب وصيدلى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: استقبلنا الدفعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا اليوم

قرابة المليار.. الصحة: نستثمر في مقدمي الخدمة الطبية

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

بعد تصريحات رئيس التنظيم والإدارة.. 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور