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مليارات الجنيهات على مشروعات صحية.. ورسالة خاصة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحية إعزاز وشكر وتقدير للأطقم الطبية وللعاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، ممن يقدمون التضحيات الغالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤديها بكد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة لتفشي وباء كورونا، وهي مرحلة صعبة أثبتوا فيها كفاءتهم وإخلاصهم للوطن وأبنائه.


وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إن اليوم يتم تدشين عدة مشروعات صحية مختلفة وتكلفتها تتجاوز 40 مليار جنيه لتطوير منظومة الإسعاف، وافتتاح مستشفيات وعددها 15 مستشفى جديدا، وتطوير 4 مستشفيات قائمة بتكلفة 14 مليار جنيه، وأيضا تدشين مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة بتكلفة 1.5 مليار جنيه حتى الآن.


وأوضحت أنه أيضا سيتم تدشين المجمع القومي للقاحات والأمصال اليوم بحلوان، وتطوير 34 مستشفى حميات وصدرية بتكلفة في حدود نصف مليار جنيه، والمشروع الأعظم والأقيم تدشين منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه، منوهة: "ده تاريخ جديد لوزارة الصحة"، وشكرت الرئيس السيسي على هذا الدعم والجهد.
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