الرئيس السيسي : مش بنشتغل عشان الإشادات الدولية ده دورنا كمسؤولين .. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي جدية الدولة المصرية في مواجهة تحدياتها ، معقبا : " مش بنعمل كده عشان الاشادات الدولية بنعمل ده عشان ده دورنا كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني .





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية : "من فضلكم النمو السكاني لازم ينخفض 400 ألف في السنة ، مش هنشعر بأزمات " .





ووجه رسالة لوزيرة الصحة قائلا : مش إحنا اللي بنعاني المصريين اللي بيعانوا .. لو معرفتش اصرف القطاع التعليمي ويضعف .. والمدارس هتسوء.. وبكرر بلطف .. تحدثوا مع أبنائكم " .





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يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.