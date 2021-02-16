بالفيديو كونفرانس .. السيسي يفتتح 5 مستشفيات جديدة بالمحافظات

مستشفي ابو تيج النموذجي بأسيوط ، مستشفي بلطيم النموذجي، اسنا التخصصي بالأقصر ، المجمع القومي للامصال واللقاحات بحلوان. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية اليوم، عددا من المشروعات التنموية بالقطاع الصحي، بالفيديو كونفرنس وهي مستشفي العجمي النموذجي بالإسكندرية ،بأسيوطبالأقصر





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن عددا من المشروعات القومية بالقطاع الطبي، بتكلفة تقديرية، 40 مليار جنيه.





اقرأ ايضا | السيسى: كان هيموت 200 ألف مواطن لو دخلنا كورونا دون علاج مرضي فيروس سي





واشارت خلال كلمتها امام الرئيس السيسي اثناء افتتاح عددا من المشروعات الطبية بالإسماعيلية، الي تدشين تطوير منظومة الاسعاف بتكلفة ٨٤٦ مليون، وافتتاح ١٩ مستشفي بينهم ١٥ انشاء جديد وتطوير ٤ اخرين، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، بالاضافة الي تدشين مبادرات علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة ١ مليار ونصف جنيه، وافتتاح المجمع القومي الامثال واللقاحات بتكلفة ١٣ مليون.





وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الثلاثاء، تطوير ٣٤ مستشفي حميات وصدر بتكلفة 438 مليونا، كذلك افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي واطلاق اشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي الشامل.