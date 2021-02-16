ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الطلاب الوافدون بالأزهر يشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، في افتتاحية فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة"بورسعيد" الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل هذا العام اسم الراحل" الشيخ محمود خليل الحصري"  تحت شعار «الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي» نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأقيمت فعاليات انطلاق المسابقة بالمركز الثقافي لمحافظة"بورسعيد" وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسيادة اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وشارك  في افتتاحية فعاليات الدورة كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، والدكتورة ياسمين الخيام حفيدة الشيخ الحصري.

ومن جانبها أكدت نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين خلال كلمتها التي ألقتها أثناء افتتاحية فعاليات الدورة على أهمية هذه المسابقة التي تهدف إلى تحصين أفكار المشاركين والوقوف على مواهبهم الحقيقية، واستثمارها ليصحبوا مبدعين، واختيار أفضل الأصوات الحسنة، وحفظة القرآن الكريم.

وأوضحت عميدة العلوم الإسلامية أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته المختلفة، يسعى دائمًا لاكتشاف ودعم المواهب وتنميتها في مختلف المجالات،  والحفاظ عليهم من الاستقطاب من الجماعات المتطرفة؛ لأن رسالة الأزهر الشريف هي رسالة عالمية تدعو إلى إظهار صحيح الدين، ونشر قيم السلام والمحبة والتعاون بين الجميع، وأن هذه المسابقة تؤكد على أن الأزهر يهتم بتنمية الروح والعقل معًا، وأن وجود مثل هذه المسابقات، يعد امتدادًا لدور الأزهر في بناء مثقفين ومبدعين تفخر بهم بلادهم وأوطانهم.

وفي ختام كلمتها، تقدمت بوافر الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعايته الدائمة لجميع المواهب الفنية وعلى ما يقدمه من دعم لجميع قطاعات الأزهر المختلفة، كما وجهت الشكر أيضًا لجميع القائمين على هذه المسابقة وفي مقدمتهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وعلى هامش افتتاحية فعاليات الدورة كرم المحافظ، الدكتورة نهلة الصعيدي بتقديم درع تذكاري لها وشكر سيادتها على مشاركتها افتتاحية فعاليات المسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن من يشارك في  هذه المسابقة ٥٢ شابًا يمثلون أكثر من ٢٢ دولة، من بينهم مشاركة بعض الطلاب الوافدين بمعاهد البعوث الإسلامية، حيث يتنافسون في ٣ أفرع لحفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

افتتاح أولى فعاليات ملتقى الإخوة الإنسانية بمدينة البعوث الإسلامية

البحوث الإسلامية: الأديان السماوية ليست مسؤولة عن التطرف الديني والغلو

بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

نائبة قبطية تشارك في افتتاح مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

ترشيحاتنا

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

السيسي يقاطع وزيرة الصحة ويوجه رسالة خاصة للأطقم الطبية| شاهد

فرج عامر يكشف سر التجديد لأحمد سامي ويتحدث عن حسام حسن

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما