السيسي يفتتح 22 مركزا ووحدة صحية في الإسماعيلية اليوم

استعد 22 مركزا ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى بمحافظة الاسماعيلية، للافتتاح الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس

ووفد وزاري رفيع المستوي.

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وكشف الدكتور احمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن أسماء المستشفيات المقرر دخولها التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، قائلًا : من المقرر أن يبدأ إنطلاق المنظومة في 3 مستشفيات، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حاليًا للحجر الصحي)، بالإضافة إلى 22 مركزا ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.