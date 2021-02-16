اللواء إيهاب الفار: مصر أصبحت من أهم مراكز علاج فيروس سي في العالم.. فيديو

كشف اللواء إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن إنجازات الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة خلال جائحة كورونا .





وقال اللواء إيهاب محمد الفار : "إن مصر أصبحت من خلال المبادرات الصحية من أهم مراكز علاج فيروس سي في العالم ، بعد أن كانت تتصدر الدول الأولى في المرض" .





واستعرض اللواء ايهاب محمد الفار ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمجمع الطبي بالاسماعيلية ، مجموعة من أهم تلك الانجازات ، ومنها تخريج عدد 2170 طالب وطالبة من معاهد التمريض العسكري ، والمشاركة في القضاء على قوائم الانتظار ، والاشتراك في مبادرة "نور الحياة" ، ومبادرات القضاء على فيروس سي .





ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.



