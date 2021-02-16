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محافظات

مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نجاح الأطقم الطبية في مستشفى الباجور بالمنوفية، في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح أنه تم تجهيز غرفة العمليات واستدعاء أخصائي النساء والتوليد والتخدير، والأطفال، وتجهيز الأم لإجراء العملية وبالفعل دخلت العملية وأنجبت توأما، وتم وضع الطفلين في الحضانة ومتابعتهما من طبيب الأطفال .

وتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا فيما وضعت الأم تحت المتابعة الدقيقة من الأطباء .

وأضاف أنه تم إطلاق إسمي «محمد ومليكة»، علي الطفلين موضحا أن حالة الأم مستقرة حتي الآن وتخضع لمتابعة لحظية ودقيقة من الأطباء .


مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور
مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور
مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور
مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور
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