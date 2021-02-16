مريضة بـ كورونا تضع توأما داخل مستشفى العزل بالمنوفية..صور

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نجاح الأطقم الطبية في مستشفى الباجور بالمنوفية، في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد .





وأوضح أنه تم تجهيز غرفة العمليات واستدعاء أخصائي النساء والتوليد والتخدير، والأطفال، وتجهيز الأم لإجراء العملية وبالفعل دخلت العملية وأنجبت توأما، وتم وضع الطفلين في الحضانة ومتابعتهما من طبيب الأطفال .





وتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا فيما وضعت الأم تحت المتابعة الدقيقة من الأطباء .





وأضاف أنه تم إطلاق إسمي «محمد ومليكة»، علي الطفلين موضحا أن حالة الأم مستقرة حتي الآن وتخضع لمتابعة لحظية ودقيقة من الأطباء .







