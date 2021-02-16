ضبط متهم استولى على أموال اثنين مواطنين بزعم تسفيرهما للخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا فى طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم بالنصب استولى على أموال اثنين مواطنين، بدعوى قدرته على تسفيرهما للعمل بإحدى الدولة الأجنبية.









كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية ، وآخر بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها .





وبتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، والإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



