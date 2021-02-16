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حوادث

دهست شخصا تحت عجلات سيارتها .. النيابة تخلي سبيل سيدة اقتحمت مقهى بالعاشر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:41 م
دهست شخص تحت عجلات
دهست شخص تحت عجلات سيارتها - ارشيفيه
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محمد الطحاوي

قررت نيابة العاشر من رمضان، اليوم، إخلاء سبيل ربة منزل اقتحمت بسيارتها مقهي وتسببت فى وفاة شخص بمنطقة الأردنية بالمدينة، بكفالة مالية 5000 جنيه.

 

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكى لمقهى بمنطقة " الأردنية " بدائرة قسم أول العاشر من رمضان ، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

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وتبين من التحريات أن السيارة كانت تقودها " س.س " 51 سنة، مقيمة بالحى 30 بمدينة العاشر من رمضان، فيما أسفر الحادث عن وفاة "حزين ض " 45 سنة، من محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها

 

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