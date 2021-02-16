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رياضة

وسط ترقب كبار أوروبا.. ألابا يعلن عن وجهته المقبلة في مؤتمر صحفي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:45 م
دافيد ألابا
دافيد ألابا
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن النمساوي دافيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، للكشف عن وجهته المقبلة.


وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن دافيد ألابا سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن وجهته المقبلة، بعد رفضه التجديد لـ بايرن ميونخ.


وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لـ ألابا، لكن اللاعب تلقي أيضا عروضا مغرية من أندية الدوري الإنجليزي.


وينتهي عقد دافيد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة البافاري.


ويتصارع العديد من كبار أوروبا على ضم دافيد ألابا، أبرزهم ريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.
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