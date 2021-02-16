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حوادث

في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استكملت الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" لجلسة 19 مايو لتوكيل محامي عنه، ويخطر السجل المدني لاستخراج شهادة وفاة للمجني عليها فاطمة زكريا.

وقال المتهم قذافي فراج الشهير بـ سفاح الجيزة للمحكمة: حضرتك أنا الإعلام ظلمني وقال كلام مش صحيح، وأنا عايز أترافع عن نفسي مش عايز محامي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفي كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول  لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟
في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟
في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟
في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟
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