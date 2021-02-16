صحة الغربية: لجان متابعة وتكثيف المرور لضبط حركة العمل بالمستشفيات

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية بمتابعة سير العمل، وذلك من خلال لجان متابعة ومرور على مستشفى كفر الزيات العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة توافر الأكسجين.









وقامت اللجنة المشكلة بالمرور علي المستشفي بقيادة الدكتور أيمن عباس من إدارة الطب العلاجي والدكتورة سهير صبري مدير إدارة الكلي الصناعي وا. حنان البدري إدارة الجودة وا. مريم كمال مكافحة العدوى مس. سحر إدارة التمريض للوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بأساليب مكافحة العدوى.



