مستشفى الأقصر العام تنفي وفاة فتاة نتيجة الإهمال الطبي

نفى الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، ما يتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإخبارية بشأن وفاة فتاة تدعي " شروق " نتيجة الإهمال الطبي، مؤكدا أن هذا الأمر غير حقيقي.





واوضح الدكتور خلف انه في مساء يوم ٢٢ /١١ / ٢٠٢٠ حضرت " شروق " مع والدتها إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من حالة تشنجات عصبية وقام الفريق الطبي بعمل اللازم و اعطاءها الادوية المهدئة لحالة التشنجات وتم الكشف عليها بمعرفة أطباء الطوارئ و العناية المركزة.





وقال الفريق الطبي انها تحتاج اشعة مقطعية علي المخ و نظرا لعدم وجود جهاز اشعة مقطعية بالمستشفي تم التنسيق للحالة لعمل الاشعة المقطعية بمستشفي ارمنت التخصصي كما هو متبع مع جميع الحالات والبروتوكول بين المستشفيات نظرا لأعمال التطوير بمستشفي الأقصر العام



