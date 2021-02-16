ضبط هارب من 198 سنة سجن في قضايا نصب وشيكات بالقليوبية

وكشفت التحقيقات ان إجمالى مدة حبس المتهم هى 198 سنة أخرها قضية تبديد ومحكوم فيها بالحبس سنة وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





من ناحية اخري أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحة نجله بسكين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي.



كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وأهلية المتوفى حول الواقعة.



كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة بورود بلاغ من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عاما بالمعاش ومقيم دائرة القسم.



تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدي محمد، مأمور قسم الخانكة حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "ع. م" 31 عام بدون عمل يعاني من مرض نفسى وقام بذبح والده من الرقبة وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه حتي أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة.

