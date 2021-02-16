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حوادث

ضبط هارب من 198 سنة سجن في قضايا نصب وشيكات بالقليوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 م
ضبط هارب من 198 سنة
ضبط هارب من 198 سنة سجن
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط صاحب شركة للمقاولات محكوم عليه فى 113 قضية حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا شيكات - نصب – تبديد.

وكشفت التحقيقات ان إجمالى مدة حبس المتهم هى 198 سنة أخرها قضية تبديد ومحكوم فيها بالحبس سنة وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

من ناحية اخري أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحة نجله بسكين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وأهلية المتوفى حول الواقعة.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة بورود بلاغ من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عاما بالمعاش ومقيم دائرة القسم.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدي محمد، مأمور قسم الخانكة حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "ع. م" 31  عام بدون عمل يعاني من مرض نفسى وقام بذبح والده من الرقبة وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه حتي أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة.
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