مقابل 50 ألف جنيه.. حبس زوجين في القليوبية عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لعرضهما طفلتهما الرضيعة للبيع مقابل 50 ألف جنيه وقررت النيابة تسليم الطفلة لأحد أفراد عائلة الأم لرعايتها.

















وطلبت النيابة اجراء تحليل "dna" على الطفلة للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.









وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية من ضبط زوجين مقيمين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بعرض طفلتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أشهر للبيع نظير مبلغ مالي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم ضبط المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا بقيام زوجين بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 3 أشهر للبيع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









جرى التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وضباط مباحث القليوبية وتم ضبط الزوجين وهما "ع. ا"، وزوجته "ر. ر" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم2648 جنح اول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.









من ناحية اخري أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحة نجله بسكين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي.









كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وأهلية المتوفى حول الواقعة.









كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة بورود بلاغ من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عاما بالمعاش ومقيم دائرة القسم.









تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدي محمد، مأمور قسم الخانكة حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "ع. م" 31 عام بدون عمل يعاني من مرض نفسى وقام بذبح والده من الرقبة وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه حتي أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة.