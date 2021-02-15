ندب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحه نجله في الخانكة

أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحة نجله بسكين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي.





كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران واهلية المتوفى حول الواقعة.





كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة بورود بلاغا من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عام بالمعاش ومقيم دائرة القسم.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدي محمد، مأمور قسم الخانكة حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "ع. م" 31 عام بدون عمل يعاني من مرض نفسى وقام بذبح والده من الرقبة وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه حتي أمسك به الأهالي، وتسليمه لرجال الشرطة.





وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.





وكان ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية قد تمكنوا من ضبط عنصر اجرامى بحوزته نصف كيلو استروكس وهيروين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بتردد عاطل من ذوي المعلومات الجنائية على مدينة القناطر الخيرية وقيامه بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها على المتعاطين.





فكلف المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز بسرعة القبض على المتهم وبإعداد مجموعة من الأكمنة السرية تمكن ضباط مباحث مركز القناطر من القبض علي المتهم ويدعي "ي ع ا " 24 سنة عاطل ومقيم أشمون منوفيه.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما ومبلغ مالي 160 جنيها وهاتف محمول.