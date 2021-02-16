انفجار هائل لمقطورة وقود في روسيا..وهذه النتائج

صرح مكتب وزارة الطوارئ الروسية في موسكو لوكالة تاس اليوم الثلاثاء بأنه أ خمد الحريق الناجم عن انفجار خزانين للوقود في مقطورة تقع بجوار محطة تزود بالغاز في ضواحي العاصمة موسكو.





وأشارت الوكالة إلى أن "الحريق في المقطورات تم إخماده في الساعة 12:21 بتوقيت موسكو بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتواصل قوات الإطفاء تبريد خزانات الوقود.





ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات".





وانفجر خزانان للوقود في محطة للتزود بالوقود على مشارف موسكو ، مما تسبب في اندلاع حريق في مساحة 50 مترًا مربعًا ، حسبما قال مصدر في خدمات الطوارئ.





وقال المصدر إن "خزان الوقود الثاني انفجر وإن حطامه وصل الى الطريق".





اشتعلت النيران في مقطورة في مستوطنة سوسنسكوي ، وسرعان ما امتد الحريق إلى خزاناتها ووصل ذلك إلى محطة التزود بالغاز.





وكشف المصدر أنه "تم اجلاء جميع الناس في دائرة نصف قطرها 500 متر".



