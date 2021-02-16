ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر للعالم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
البحوث الإسلامية
"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات اختيار المبعوثين
Advertisements
محمد شحتة
بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.  

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن هذه اللقاءات الشخصية تأتي لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في العديد من دول العالم، ويشارك في اللجان أساتذة جامعة الأزهر وممثلين من وزارة الخارجية، وذلك للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمشاركين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المرحلتان من تدقيق في الاختيار.

أضاف عياد أن المقابلات يشارك فيها أساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما يجري نظام الاختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.   

أشار الأمين العام إلى أنه تقدم للمسابقة العامة واللغات للعام الحالي حوالي ثمانية آلاف مدرس وواعظ نجح منهم في الاختبارات التحريرية حوالي  خمسة آلاف، ويدخل منهم ما يقرب من ١٧٠٠ في المرحلة الأخيرة للمسابقة وهي المقابلة الشخصية.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 آلاف متقدم يخوضون امتحانات مسابقة الإيفاد بالأزهر وتسجيل المقابلات بالفيديو

رحلة الإيفاد والابتعاث الخارجي في الأزهر.. من شيخ التجديد إلى إمام السلام.. فيديو

الأزهر: اختبارات المبعوثين للخارج تجرى بشفافية تامة

موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة مسابقة الابتعاث للخارج بالأزهر 2021

ترشيحاتنا

سكرينات قلبت فيسبوك.. قصة المدرس المتحرش بـ بنات ثانوي.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

أنقذنا 200 ألف من الموت بسبب كورونا.. 12 رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس