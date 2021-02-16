وزيرة التضامن تكشف عن مسح شامل لـ 30 ألف أسرة لهذا الأمر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة والوزارة قامت بحماية الشباب من خلال مكافحة الادمان والتعاطي بعدة مبادرات، وتم خلال الـ 3 سنوات السابقة بتحقيق علاج وتعافي وتأهيل400 الف مستفيد من خدمات التعافي والادمان، لافتة الي ان ملف تنظيم الاسرة ايضا واحد من الملفات التي اهتمت بها الوزارة وبدأ من خلال مبادرة 2 كفاية بعدد مليون اسرة على مستوى الجمهورية، وتم تشكيل جزء من مشروع تنمية الاسرة المصرية لتنظيم الاسرة ايضا وتستهدف 4 مليون اسرة.

وتابعت وزيرة التضامن، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، أن الوزارة ايضا لها خدمات صحية تتعلق بمجال الاعاقة والتنمية لتغيير المجتمع بالكامل، والعمل على القوى الناعمة للمجتمعات الريفية، وايضا في المناطق العشوائية حتى يكون التغير في البشر وليس فقط في الحضر.





واوضحت ان بداية اي برنامج جديد يكون وفقا لبحوث ميدانية حتى تعكس الواقع، والوقوف على الاحتياجات والمشكلات التي عاني منها المجتمع، مشيرة الي ان الوزارة قامت بعمل مسح قومي شامل في العام السابق بالشراكة مع وزارة الصحة والامانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الادمان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لعمل مسح شامل على موضوعات التعاطي والادمان.





واضاف ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ساعدهم في سحب 30 الف اسرة معيشية وهي عينة ممثلة للمجتمع وتم توزعيها على كافة المحافظات، وتم استهداف الفئة العمرية من 12 الي 60 عام، حتى يتم تدارك اي مشكلات بها ممارسات خاطئة للنشأ والشباب.